107 Años de la Escuela 33 de Quila Quina

Estudiantes, familiares y vecinos de Pil Pil, Lolog y San Martín de los Andes festejaron en una gran maratón los 107 años de la Escuela de Quila Quina.

Los festejos organizados por la comunidad educativa de la Escuela N° 33 permitieron que cientos de vecinos disfruten de un día de recreación y deporte por los 107 años de vida de la Escuela de Quila QUina-

Durante la jornada del viernes se realizó la maratón simbólica y carrera de postas, con un gran marco de público que acompañó los festejos.

El subsecretario de Deportes de San Martín de los Andes, Martín Betancur acompañó la jornada deportiva y las actividades recreativas. Por parte del gobierno provincial se hizo presente el supervisor escolar del Distrito 9 del Consejo Provincial de Educación, Miguel Arias.