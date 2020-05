12 MUJERES UNIDAS «CON LAS ALAS DEL ALMA»

>> Cultura y espectáculos, Nacionales, Sociedad

«Con las alas del alma» es una canción que el pianista y compositor Daniel García compuso con textos de Eladia Blázquez y en 1994 ganó un Premio Martín Fierro. En esta oportunidad, su creador, conocido también por haber trabajado con artistas como Julia Zenko, Mercedes Sosa, Victor Manuel, Leo Vitale, León Gieco, Rubén Juárez y hasta el gran cellista Yo Yo Ma entre otros tantos , sorprendió con una nueva y emotiva versión de «Con las alas del alma» que no tardó en hacerse viral y conmover con su mensaje a cada persona que la escucha.

Daniel García además de trabajar en los trabajos de otros músicos, lleva adelante su proyecto personal dirigiendo el Quinteto Tangoloco y trabajando en su propio estudio, ubicado en la planta baja de su casa. Afortunadamente, la cuarentena lo sorprendió ahí, en su hogar, donde a medida que pasaban los días fue dando rienda suelta a su creatividad y, como él mismo le comentó a Lacar Digital, «en una forma de primero hacer catarsis uno y después de intentar darle algo a la gente.»



Al igual que cada uno de nosotros, buscando la forma de llevar el adelante el aislamiento en tiempos de Covid-19, el artista comenzó editando videos humorísticos, editó un bolero llamado «Pandemia» en el cual junto a Vivi Verri, como comentó, «parodiamos las situaciones que viven las parejas al tener que estar alejados y ridiculizando las cosas que nos pasan.» Pero, al seguir transcurriendo los días y pasando por los distintos estados de ánimo, sintió la necesidad de decirle a la gente algo más profundo, como explica «que tenia que ver justamente con esa letra tan emblemática que me dio Eladia en el año 1991 para que yo le ponga música».

Ya pasaron 29 años de ese momento que García atesora en sus recuerdos, y mucho tiempo también desde que Julia Zenko fuera la primera en grabarlo y para la posterior versión de Marilina Ross para un programa de Alejandro Doria en televisión y ser ganador de un Martín Fierro en el año 1994. El artista buscó desplegar esas alas nuevamente y llegar a la gente con un mensaje apropiado a estos tiempos que demandan el cuidado propio, del otro y en especial de nuestros ancianos. «Como es un tema sensible y con una letra muy profunda daba para eso explicó el músico – y también para poder acompañar a la gente y darle una caricia», dijo.

Quienes ponen sus voces en esta oportunidad son Julia Zenko, Tania Libertad, Eva Ayllón, Ligia Piro, Sandra Mihanovich, la japonesa Anna Saeki, María Volonté, Gabriela Junqueira, Liora Simón, Cecilia Bracamonte, Marilina Ross y Sandra Luna. «Primero tuve la idea de que fuera una versión mixta, sumando voces masculinas y femeninas» – comentó García. «Las primeras en prenderse fueron artistas y amigas que acompañé con Tangoloco o haciendo y arreglando sus discos» pero luego se fueron sumando más cantantes traspasando nuestras fronteras, como bien nos comentaba el director musical «A Cecilia Bracamonte la conocía porque habíamos estado tocando en Lima. Luego llamé a un amigo productor que me conectó con Eva Ayllón, ella después me conectó con Tania, que es hiper popular en México, y así se fueron dando una a una.»

Comenzaba entonces el intenso trabajo de edición, en el cual se buscó darle protagonismo a todas ellas, «por eso le di un fragmento muy importante a cada una. Después decidí quedarme solo con las voces femeninas, porque además el mensaje en la voz de las mujeres es más fuerte. Por toda esta época que estamos viviendo es como más sensible, más presente y por eso fue la elección». Después llegó el proceso de compaginación de esos videos y cuando consultamos cómo había sido ese trabajo en equipo, pero a la distancia, explicó «En el caso de Anna Saeki, me lo había grabado en un disco que le produje del año 2013 así que tomé su voz y le pedí que me haga el video. En otros casos, les envié el fragmento que me parecía que podía quedar mejor para que lo canten con una pista, les pedía que se escucharan por auriculares por el celular y que con otro celular se graben en forma vertical cantando sus frases y después la frase final para unirlas»

Así se fue gestando el video de la nueva versión de una canción que sigue demostrando ser de todos los tiempos y que, como tal, supo adaptarse al momento que vivimos. El trabajo se completó poniendo en sincro esas tomas con la música, otra tarea nada sencilla. Acotaba Daniel «Te digo la verdad, me costó más hacer ésto que hacer un disco. Fueron como cien horas de edición y después se las pase a un editor amigo, que en realidad no es editor». Se trata del Jefe de Cirugía del Hospital de San Lucas de San Isidro, Pcia de Buenos Aires, el Dr Jorge Buraschi y fue él quien se encargó de dar las pinceladas finales. «Es un amigo de toda la vida y además de ser médico maneja muy bien los programas de edición. Le pregunté si se animaba a hacer esto y terminó editando todo de una forma maravillosa» concluyó García, invitándonos a buscar este video en el en canal de YouTube de Tangoloco, como «12 mujeres con las alas del alma»