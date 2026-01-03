Balta Comotto presenta El exilio del jaguar en San Martin de los Andes

El músico argentino llega a la Patagonia para presentar El exilio del jaguar, un trabajo que propone una experiencia sonora intensa y reflexiva, pensada para movilizar ideas, generar preguntas y dialogar con la complejidad del mundo actual. Cada show, según define el propio artista, busca provocar algo en quien escucha, más allá de la primera impresión.

El título del disco funciona como eje conceptual: el jaguar aparece como una metáfora de aquello —o de aquellos— que se ven forzados a partir por una fuerza mayor y buscan refugio en un ideal. Una figura que, lejos de lo abstracto, remite a experiencias cercanas y compartidas. “Todos podemos ser ese jaguar”, sostiene.

A diferencia de trabajos anteriores, el disco no nace desde lo autorreferencial, sino desde la necesidad de contar algo distinto. Se construye a partir de vivencias previas reorganizadas desde otra perspectiva, con la intención de abrir interrogantes más que de cerrar respuestas.

Entre las canciones, War fue la más compleja de terminar. En ella, la guerra es abordada desde un plano metafórico y visual, exponiendo su crudeza e irracionalidad, y apuntando a generar un impacto emocional que invite a reflexionar sobre la industria armamentística y sus consecuencias sociales.

En paralelo, el artista reflexiona sobre su recorrido junto al Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un año marcado por los 20 años de El tesoro de los inocentes. Destaca el camino recorrido, el acompañamiento del público y, sobre todo, el agradecimiento por la confianza y la continuidad creativa.

La llegada de El exilio del jaguar a la Patagonia tiene un valor especial. El vínculo afectivo con la región y sus habitantes se suma a un año de intensa actividad, que incluyó una gira por Europa (España, Alemania, Suiza e Islas Canarias) con una respuesta muy positiva del público.

El disco se presenta en dos formatos: un trío —junto a Macabre en bajo y programaciones y Miqueas Nosek en batería— y un set solista eléctrico. Este último será el que se escuche en San Martín y Junín, combinando el nuevo material con clásicos del rock argentino.

Sobre tocar en ciudades chicas, el músico es claro: la energía del público transforma cada concierto. La efusividad y la calidez hacen que ningún show sea igual a otro, y que cada presentación tenga un pulso propio.