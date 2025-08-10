“A otra cosa marisopa” celebra el Día de las Infancias en San Martín de los Andes

Este domingo 10 de agosto a las 17 horas, el grupo Lxs Malfattis presentará su espectáculo “A otra cosa marisopa” para celebrar el Día de las Infancias con entrada libre/a la gorra.

Se trata de la primera obra del elenco, una propuesta que combina canciones, danzas, acrobacias y humor en una narrativa poética que invita a la creatividad y al juego. El espectáculo está pensado para cautivar a los más pequeños y para que los adultos revivan la magia de mirar el mundo con ojos de infancia.

La cita promete un viaje lleno de imaginación, alegría y sorpresas para toda la familia.