A raíz del incremento de los ciberdelitos, Camuzzi incorpora un canal para reportar los fraudes

En línea con su compromiso con la seguridad de la comunidad y la protección de los datos personales, Camuzzi habilitó un nuevo canal de denuncia para que cualquier usuario pueda reportar de forma rápida, confidencial y segura ciberdelitos vinculados con la empresa.

A través de este nuevo canal, las personas pueden alertar sobre intentos de estafas o fraudes ya concretados, y que pueden presentarse bajo distintas modalidades, tales como:

– Suplantación de identidad: Perfiles falsos que usan el nombre y/o logo de la distribuidora, en redes sociales, sitios web o servicios de mensajería como Whatsapp y SMS.

– Publicaciones falsas que ofrecen promociones, premios o descuentos en nombre de Camuzzi.

– Enlaces o códigos QR que redirigen a páginas fraudulentas.

– Correos electrónicos o contactos telefónicos sospechosos que soliciten datos personales o bancarios.

A través de esta herramienta, la compañía busca centralizar las denuncias de incidentes digitales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar activamente con las autoridades correspondientes en la prevención de delitos informáticos.

El formulario ya se encuentra disponible en www.camuzzigas.com / Reporte de Ciberdelitos, y en www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA EVITAR FRAUDES:

✔ No ingresar a enlaces ni escanear códigos QR de origen desconocido.

✔ No brindar datos personales o bancarios fuera de los canales oficiales.

✔ Verificar siempre que los perfiles o sitios web sean los auténticos de Camuzzi.

✔ En caso de duda, contactarse al 0810-555-3698 (lunes a viernes de 8 a 18 h).