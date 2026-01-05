Abrieron concurso para ingresar a la Administración Pública Provincial: cómo y dónde postularse

Las inscripciones estarán abiertas del 19 al 23 de enero. Los postulantes deben cumplir con edad, formación y documentación específica, incluyendo títulos reconocidos y, en algunos casos, matrícula profesional y licencia de conducir.

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) lanzó el Concurso Externo de Ingreso a la Administración Pública Provincial, destinado a cubrir vacantes en niveles iniciales de distintas direcciones del organismo. El proceso busca fortalecer la estructura técnica, profesional y administrativa de Upefe, en línea con lo establecido en el Decreto DECTO-2025-377-E-NEU-GPN y la Resolución RESOL-2025-121-E-NEU-MINF.

Áreas y perfiles disponibles



Las vacantes corresponden a perfiles profesionales, técnicos y administrativos, para desempeñarse en las siguientes direcciones:



Administrativa, contable y financiera

Ejecución de obras

Planificación

Obras viales

Auditoría y fiscalización

Los requisitos de formación varían según el cargo e incluyen títulos universitarios, terciarios y secundarios, otorgados por organismos reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.



Etapas del concurso



El concurso incluye varias instancias:

Inscripción y presentación de documentación en un único archivo digital.

Revisión de requisitos y antecedentes.

Evaluación mediante examen y entrevista.

Confección del orden de mérito para la selección final.



Fechas y modalidad de inscripción



Las inscripciones se realizarán del 19 al 23 de enero, a través del formulario en línea. Los interesados deben presentar toda la documentación en un solo archivo PDF, conforme a las bases y condiciones generales del concurso.

Requisitos excluyentes y específicos

Edad: hasta 35 años para mujeres y 40 años para hombres. Quienes superen este límite pueden acreditar años de servicio computables reconocidos a efectos jubilatorios (Ley 3476).

Poseer el título requerido para el puesto emitido por organismos reconocidos (Nacionales, Provinciales o Privados).

Cumplir lo establecido en los artículos 19 y 21 del CCTG-Ley 3373.

Enviar toda la documentación en un solo PDF.



Requisitos según perfil del puesto:

Matrícula profesional vigente en la Provincia del Neuquén, o gestionarla dentro de los 15 días posteriores a la presentación.



Licencia de conducir según corresponda.



Inhabilidades para postularse:

Figurar en el Registro de Deudores Alimentarios o en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género Ley 3233.

Personal eventual o en período de prueba dentro de la Administración Pública Provincial, Entes Centralizados o Descentralizados.



Consulta de requisitos y documentación



Los requisitos, bases y condiciones, junto con el detalle de los perfiles y la documentación a presentar, están disponibles en este enlace oficial, https://www.myqnapcloud.com/share/7764700kn2opo682t786034b_1b75g418kj8n2531q8t0z5298bfd51h6#!/home