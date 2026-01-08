Accidente en Junín de los Andes dejó a un niño con muerte encefálica

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron este martes que el chico de 12 años herido tras sufrir la caída de un arco de fútbol en el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá tiene muerte encefálica. El menor se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

El niño oriundo de la provincia de Buenos Aires participaba de actividades recreativas junto a un grupo de exploradores que se encontraba acampando en el establecimiento educativo cordillerano.

El contingente estaba acompañado por adultos y el menor de edad fue atendido por el médico del grupo. El chico fue trasladado al hospital de Junín de los Andes y luego derivado al hospital de San Martín de los Andes.