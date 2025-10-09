RegionalesSeguridadSociedad

Advierten sobre posibles estafas con alquileres temporarios

Por: Marcela Barrientos

Ante la existencia de ofertas en diversos destinos turísticos, aconsejan tomar recaudos para evitar fraudes al momento de contratar un alojamiento. El intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, había advertido sobre publicaciones engañosas.

Con motivo de la llegada del verano, ya se verifica un incremento en las consultas para hospedajes en diversos destinos turísticos. Personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial recomendó tener en cuenta una serie de consideraciones para evitar estafas con alquileres temporarios. 

A fin de prevenir engaños y fraudes, se aconseja sospechar de ofertas de bajo costo que resultan muy tentadoras; no compartir datos personales ni enviar fotocopia del Documento Nacional de Identidad; dudar de perfiles recientemente creados o que tienen pocos seguidores. En este sentido, se recomienda interactuar con plataformas habilitadas para este tipo de comercio. 

En caso de ser víctima de estafa se recomienda acercarse a la Comisaría más cercana o al Departamento de Delitos Económicos, ubicado en Ministro González 370 de la ciudad de Neuquén, o contactarse al teléfono 299-6344785.

En tanto, desde el ministerio de Turismo de la Provincia, indicaron que cuando se trata de alojamiento y servicios turísticos, se recomienda realizar reservas con anticipación en establecimientos habilitados. Esto garantiza una experiencia sin contratiempos y evitará posibles estafas. 

Los alojamientos habilitados de toda la provincia se encuentran disponibles en: https://turismo.neuquen.gob.ar/buscar-alojamientos/. Es importante también, contratar servicios turísticos brindados por profesionales que aseguran una experiencia completa y en regla. Para ello, se encuentra el registro de prestadores turísticos habilitados en: https://turismo.neuquen.gob.ar/buscar-actividades/.

