Aerolíneas Argentinas celebra 75 años con hasta 25% de descuento en vuelos

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para celebrar su 75° aniversario, ofreciendo un 25% de descuento en pasajes para vuelos nacionales e internacionales. La oferta estará disponible para compras realizadas entre el 7 y el 14 de diciembre, buscando fomentar el turismo durante la temporada baja de 2026.

Descuentos para vuelos nacionales



Los vuelos dentro del país con descuento podrán realizarse entre el 1° de marzo y el 15 de junio de 2026, permitiendo a los pasajeros planificar escapadas y viajes de vacaciones con ahorro significativo.

Promoción para destinos internacionales



Para los destinos internacionales de la red regional, la oferta también aplica entre el 1° de marzo y el 15 de junio. En el caso del Caribe, la promoción es válida hasta el 31 de mayo, mientras que para Miami se extiende hasta el 20 de mayo de 2026.

Formas de compra y facilidades de pago

Los pasajes se pueden adquirir a través de la web oficial, call center, sucursales físicas y agencias de viaje autorizadas. Además, los pasajeros podrán abonar sus vuelos en 6 cuotas sin interés, brindando mayor accesibilidad para planificar viajes durante la temporada baja.

Impulso al turismo 2026

Con esta acción, Aerolíneas Argentinas busca no solo celebrar su trayectoria, sino también impulsar el turismo nacional e internacional para el primer semestre de 2026, ofreciendo oportunidades de viaje con ahorro en todas las categorías de vuelos disponibles.