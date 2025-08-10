Cultura y espectáculos

Albricias inició su gira internacional en Italia

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El grupo de danzas folklóricas argentinas Albricias, dirigido por Rubén Cabrera, comenzó su Gira Italia 2025 con su primera noche de show en Salemi, Sicilia. La agrupación, fundada en 1978, es reconocida por su destacada labor en la difusión del folklore argentino y su participación en importantes festivales internacionales.

A lo largo de su trayectoria, Albricias ha representado a Argentina en países como Brasil, México y diversas ciudades de Europa, recibiendo distinciones como Embajador Cultural. Además de sus presentaciones artísticas, el grupo impulsa el proyecto “Pre-Albricias”, dedicado a la formación de nuevos bailarines.

Con una activa presencia en redes sociales, comparten a través de Instagram y Facebook las imágenes y videos de cada presentación, permitiendo a sus seguidores acompañar de cerca esta nueva gira que los lleva a mostrar la cultura argentina en escenarios internacionales.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Aromas y Sabores de la Patagonia 2025: última oportunidad para la segunda preventa

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Aromas y Sabores de la Patagonia 2025: última oportunidad para la segunda preventa

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Aromas y Sabores de la Patagonia 2025 llega...

Con la exhibición del Toyota Yaris, se suma otro punto de venta de rifas para la Fiesta del Montañés

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con la exhibición del Toyota Yaris, la Secretaría de...

Presentan el concurso de talento joven “NQN LATE”

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El certamen convoca a jóvenes de toda la provincia,...

San Martín de los Andes convoca a hacheros para celebrar la Fiesta Nacional del Montañes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
A partir del lunes 4 la secretaría Municipal de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina