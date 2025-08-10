Albricias inició su gira internacional en Italia

El grupo de danzas folklóricas argentinas Albricias, dirigido por Rubén Cabrera, comenzó su Gira Italia 2025 con su primera noche de show en Salemi, Sicilia. La agrupación, fundada en 1978, es reconocida por su destacada labor en la difusión del folklore argentino y su participación en importantes festivales internacionales.

A lo largo de su trayectoria, Albricias ha representado a Argentina en países como Brasil, México y diversas ciudades de Europa, recibiendo distinciones como Embajador Cultural. Además de sus presentaciones artísticas, el grupo impulsa el proyecto “Pre-Albricias”, dedicado a la formación de nuevos bailarines.

Con una activa presencia en redes sociales, comparten a través de Instagram y Facebook las imágenes y videos de cada presentación, permitiendo a sus seguidores acompañar de cerca esta nueva gira que los lleva a mostrar la cultura argentina en escenarios internacionales.