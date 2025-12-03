Deportes

Alejandro Troncoso brilló en el Sudamericano Máster

Por: Victoria Veloso

Entre el 24 y el 30 de noviembre se desarrolló en Santiago de Chile el Campeonato Sudamericano Máster de Pista y Campo, una de las competencias más importantes del calendario continental. El evento reunió a más de 2400 deportistas federados de los países miembros de ASUDAMA —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela— además de delegaciones invitadas de Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos.

En representación del equipo argentino, el sanmartinense Alejandro Troncoso, categoría 45-49, tuvo una actuación sobresaliente en las tres pruebas de fondo en las que compitió. En los 10 kilómetros de Ruta, finalizó en 4° lugar entre 30 atletas, con un registro de 33:23, a un ritmo promedio de 3:43 por kilómetro.

Luego, en los 8 kilómetros de Cross Country, obtuvo el 5° puesto entre 34 participantes, con un tiempo de 29:59 y un ritmo de 3:41 por kilómetro.

Finalmente, en la Media Maratón (21K), Troncoso volvió a ubicarse 5° entre 21 corredores, marcando 1:22:12, a un promedio de 3:54 por kilómetro.

En las tres disciplinas, el atleta se consolidó como el mejor representante argentino dentro de su categoría, destacándose entre competidores de toda la región.

