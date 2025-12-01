Alerta naranja por tormentas con vientos de más de 90 km/h y hasta 100 mm de lluvia en gran parte del país

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por fuertes tormentas, lluvias y vientos que afectarán a doce provincias este lunes 1 de diciembre.

El SMN confirmó que rige una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

«Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, destacaron, al señalar que la alerta alcanzará al oeste de Chaco, el norte de Córdoba, el norte de Santiago del Estero, Tucumán y el centro de Jujuy.

En qué zonas impactará la alerta amarilla

Por otro lado, rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Esta alerta rige en Corrientes, el sur de Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el noreste de Salta, el este de Jujuy y el oeste de Catamarca.



Mientras que otra alerta meteorológica amarilla por lluvia para la ciudad de Buenos Aires y sectores de la costa este de la provincia de Buenos Aires. “El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación estimados entre 40 y 60 milímetros, que podrán ser superados. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, confirmó el SMN.