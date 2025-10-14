ClimaLocales

Alerta Preventiva Amarilla por lluvias y vientos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El alerta emitido, anuncia lluvias de variada intensidad, con precipitaciones acumuladas entre 20 y 30 mm.

El alerta amarilla corresponde para el día miércoles 15 de octubre. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

También habrá vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

