Alerta Preventiva Amarilla por lluvias y vientos

El alerta amarilla corresponde para el día miércoles 15 de octubre. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

También habrá vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.