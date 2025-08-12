Alerta roja de Interpol: sicario prófugo podría estar en la Patagonia

Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de un homicidio y vinculado a la banda narcoterrorista Tren de Aragua, fue liberado por error en Chile y está prófugo desde hace un mes.



Alberto Carlos Mejía Hernández, considerado uno de los sicarios más peligrosos de Chile, está prófugo desde hace un mes tras ser liberado por error por la Justicia trasandina. El joven venezolano de 18 años está acusado de asesinar a un empresario en Santiago y de integrar la organización narcoterrorista Tren de Aragua.

La liberación se produjo el 10 de julio por orden de la jueza chilena Inés Rodríguez, en un fallo que generó un escándalo internacional. La fiscalía de ese país investiga si el acta de excarcelación fue falsificada y si existió manipulación del sistema judicial para favorecer al detenido.

En medio de versiones contrapuestas sobre su paradero —algunas lo ubican en Perú—, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió un alerta roja preventiva ante la posibilidad de que el prófugo se encuentre oculto en la Patagonia argentina.

Las autoridades provinciales reforzaron los controles en pasos fronterizos con Chile y trabajan en coordinación con Gendarmería Nacional. Interpol difundió una ficha con las características del buscado: mide 1,74 metros, tez morena y un tatuaje distintivo en la mano derecha con el rostro del dios Zeus.