Alertan por lluvias, viento y descenso de la temperatura

Durante las próximas horas, se esperan lluvias y vientos, con descenso de la temperatura, en las regiones del Limay, Lagos del Sur y del Pehuén. También se esperan nevadas en el Alto Neuquén y en Vaca Muerta.



El cierre de agosto llega con el denominado fenómeno de la “Tormenta de Santa Rosa”. En la Provincia del Neuquén se espera que provoque lluvias, con períodos ventosos y probabilidad de nevadas -fundamentalmente en la zona norte-, con una sensible baja de las temperaturas a nivel territorial.

A pesar de los últimos días casi primaverales, a partir de hoy comenzarán a descender las temperaturas en gran parte de Neuquén. “Vamos a tener el ingreso de vientos y de aire frío, lo que va a provocar que a partir de la tarde de hoy vamos a tener algunos períodos de lloviznas aisladas en la región Limay, en la zona sur, avanzando al centro de la Provincia”, afirmó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.

“A partir de la madrugada de mañana, sábado, y prácticamente durante todo el día, vamos a tener formación de lluvias en el centro y noroeste de la Provincia, con períodos alternados de nevadas de variada intensidad. También se esperan vientos intensos, de entre 50 y 60 kilómetros en Rincón de los Sauces, Octavio Pico y en el área noreste de la Provincia”, agregó.

Desde la madrugada del sábado se estima un ingreso de frío con períodos de lluvias más intensas, así como nevadas en la franja cordillerana desde Pino Hachado hacia Coyuco-Cochico, hacia el norte. “Podemos tener complicaciones en la transitabilidad de las rutas 40, de Las Lajas a Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas y en la Ruta Provincial 43, principal arteria de la zona norte”, puntualizó.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad ya se está monitoreando la situación. El director provincial instó a la población a “mantenerse informada a través de los canales oficiales y los diferentes medios de comunicación, acatando lo que vayan sugiriendo la Provincia y los municipios”. Asimismo, recalcó que “Desde Defensa Civil ya estamos alertas para el seguimiento de este fenómeno, realizando el monitoreo y desplazando equipos de ser necesario. Es un trabajo conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que son pilares fundamentales para la toma de decisiones”.