ClimaRegionales

Alertan por tormentas intensas y ráfagas fuertes en toda la provincia

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Protección Civil advirtió que entre el jueves 29 y el sábado 31 de enero se esperan tormentas convectivas, fuertes vientos, lluvias intensas en cortos períodos y posible caída de granizo.

A raíz de altas temperaturas que se registran en toda la región, la dirección provincial de Protección Civil emitió una advertencia meteorológica por la probabilidad de tormentas intensas que afectarán a la provincia de Neuquén entre el jueves 29 y el sábado 31 de enero.

Según el informe oficial, el calor favorecerá el desarrollo de tormentas convectivas con fuerte actividad eléctrica. En este punto, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, precisó que “se requiere una mayor atención por el riesgo forestal que conlleva esta situación”. El pronóstico del tiempo indica que habrá ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora, precipitaciones localmente fuertes en cortos períodos, probabilidad de tormentas secas o con lluvias escasas y eventual caída de granizo. 

Las condiciones meteorológicas más intensas se esperan para el viernes 30, jornada en la que el fenómeno podría alcanzar la totalidad del territorio provincial. De acuerdo con los modelos analizados, la rotación constante de vientos, la baja humedad relativa y las altas temperaturas podrían generar situaciones de riesgo simultáneas en distintos puntos de la provincia. 

Desde Protección Civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

