Alfajoreros y chocolateros piden ser incluidos en los beneficios de las pymes

La crisis sanitaria mundial generada por el coronavirus (Covid-19) hace que cientos de pymes y fábricas en todo el país no puedan abrir sus puertas, esto profundiza la crisis económica pre existente y agudiza la necesidad de que el Estado brinde soluciones

En San Martín de los Andes, alfajoreros y chocolateros se sumaron al pedido nacional de ser incluidos en los beneficios para pymes lanzados por el gobierno para mitigar el parate económico.

Estas pymes y fabricas no fueron admitidas en los benenficios otorgados por el Estado debido a que según informan en el pedido de inclusión «Al tratarse nuestra actividad, según el código nomenclador de AFIP, como empresas alimenticias, hemos sido exceptuados»

«Pero en particular nuestro giro comercial difiere radicalmente de una empresa de alimentos corriente, ya que nuestros principales productos son ALFAJORES y CHOCOLATES, y se comercializan en un mercado que se ha visto gravemente afectado, principalmente por haberse detenido el TURISMO nacional e internacional, interrumpido ESCUELAS y TRANSPORTES, etc» manifestaron en la petición.

También remarcaron «Consideramos que de no poder acceder a los beneficios previstos por este Programa, pensado justamente para ayudar a las pymes en dificultades frente a las medidas adoptadas contra la pandemia Covid-19, se afectará severamente nuestra solvencia para poder afrontar obligaciones comerciales y laborales».

Daniel Luis Di Giácomo es el dueño de Pillanhué, una fábrica de alfajores que vive de las ventas al turismo y que permanecen cerrados desde el 19 de marzo, cuando se anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

«Honestamente no sé si legalmente estamos autorizados a abrir o no pero la realidad es que lo nuestro es un producto, que en un muy alto porcentaje, se vende a turismo, entonces no hay ningún tipo de demanda» le contó Daniel a Lacar Digital.

Frente a esta situación y «con el agravante de que venía el Patagonia Run y semana santa, muchos comercios se habían stockeado de mercadería nuestra y con todo esto les quedó la mercadería, asique estamos tratando en forma conjunta de ver la manera de que esta mercadería la puedan vender rápido porque lo que está en la calle a más tardar en un mes se va a vencer»

Muchos de los comercios del rubro están trabajando en generar propuestas atractivas para lograr vender el mínimo que les permita mantenerse a flote y no tener que pensar en cerrar sus puertas.

«Estamos viendo de qué manera, con promociones y demás los comercios puedan generar ventas y poder hacer circular esa mercadería» manifiesta Daniel Di Giácomo.

Además, le contó a este diario «hemos tenido grandes pérdidas porque se nos está venciendo materia prima, que se está donando, no la vamos a tirar ni mucho menos – y agregó – Se está donando para que también haya gente que pueda aprovechar, con toda la necesidad que hay, de estas materias primas»

En relación a las pérdidas económicas el fabricante de alfajores manifestó «en estos 40 dás ya llevamos perdidos no menos de 60, 70 mil pesos en materias primas».

«Es complicado el panorama, ya sabemos que no va a haber temporada de invierno asique hay que tratar de subsistir hasta que llegue la de verano» finalizó Daniel

