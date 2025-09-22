Allanamiento exitoso: robaban electrodomésticos, herramientas y materiales de construcción

Este sábado, y tras una larga investigación de la Brigada de Investigaciones de San Martín de los Andes, se logró secuestrar varios elementos de distintos hechos delictivos, entre ellos, el robo de materiales de construcción herramientas y fue secuestrada la camioneta que presuntamente se utilizaba para el traslado de los elementos robados.

El allanamiento autorizado por el Juez de Garantías Juan Pablo Balderrama, se realizó en el barrio Chacra 30 Plan 85 viviendas de San Martín de los Andes el día sábado por la mañana.

Entre las evidencias secuestradas se logró recuperar varios electrodomésticos y herramientas, entre ellos 2 televisores de 32 pulgadas, herramientas de construcción (una circular marca Bosch, una amoladora, un martillo automático, una lijadora eléctrica marca Black and Decker, un atornillador con batería marca Einhell), 1 calefactor marca Emerge tiro balanceado, elementos de baño (una bacha chica, un mezclador de cocina mano comando, un mezclador doble comando y una grifería de ducha móvil). Además se secuestró de un teléfono celular que presumiblemente se utilizaba para promocionar la venta de materiales.

Además se logró identificar y secuestrar un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, color blanco vinculado a la Investigación, presumiblemente utilizada para el transporte de las herramientas sustraídas, en tanto su conductor fue demorado y conducido hacia el nosocomio local y posteriormente fue llevado a la División Brigada de Investigaciones.





Asimismo se hallaron otros elementos de procedencia dudosa, que tras ser verificados resultaron tener pedido de secuestro vigente vinculados a otras causas, entre los elementos se secuestró 13 trece paños móviles, 14 catorce paños móviles de dormitorios, 6 seis aberturas de cocina, 1 un inodoro y 1 mochila ambos marca Capea, 1 un televisor Smart marca Hitachi, un taladro de impacto marca Total, una soldadora marca Lusgtoff, un cepillo eléctrico marca Makita, un cargador portátil marca Power Changer.



Del allanamiento colaboró la División Criminalística Junín de los Andes procediendo a la incautación de los elementos, personal de la División Transito Junín de los andes, la grúa utilizada para el traslado del rodado investigado, personal del GEOP y personal de la División Operativa Comando Radioeléctrico para la cobertura en la parte externa.