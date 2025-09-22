Allanamiento positivo: desbaratan punto de venta de estupefacientes en Chacra 30

La boca de expendio de drogas que funcionaba en cercanías de TRES establecimientos educativos (C.D.I AITUE, CIC Cordones de Chapelco, Escuela primaria 359 y lugares de esparcimientos”

El allanamiento se llevó a cabo por personal de la División de Antinárcoticos de la Zona sur el sábado pasado en una vivienda del plan 50 viviendas del barrio Chacra 30.

En el lugar se logró secuestrar diversos elementos de importancia en la causa, entre ellos: 2 Teléfonos celular marca Samsung, un huevo kinder como contenedor, con restos de clorhidrato de cocaína junto a cannabis sativa, arrojando un peso total de 2.5 gramos, 1 Teléfono celular marca Samsung Chip compañía movistar, 1 envoltorio de nylon color negro con 33 gramos de marihuana compactada, 4,5 gramos de cogollos de marihuana, 1 Libreta con anotaciones, 1 Bolsa de nylon color blanca con restos de clorhidrato de cocaína, 3 billetes de 20.000, 21 billetes de 10.000, 20 billetes de 2.000, 24 billetes de 1.000, 3 billetes de 500, Total de 335.500 pesos moneda nacional en vigencia, 1 Teléfono celular marca Motorola, 9 billetes de 10.000, 12 billetes de 2.000, 36 billetes de 1000, 6 billetes de 500, arrojando un total de 153.000 pesos argentinos. Además se encontraron diferentes recortes de Nylon.