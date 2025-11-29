Allanan vivienda y detienen un hombre por delitos contra la propiedad

En el marco de una diligencia de allanamiento autorizada judicialmente y realizada el jueves 27 de noviembre de 2025, personal policial de la Comisaría 23° en conjunto con la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, logró la detención de un sujeto que se encontraba sindicado como presunto autor de al menos tres delitos contra la propiedad.

La investigación se desprende de diversas causas tramitadas en Comisaría 23°, bajo la órbita de la Fiscalía Única de la IV Circunscripción Judicial.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio del Barrio El Arenal donde el personal policial procedió a la aprehensión de uno de los individuos involucrados en los hechos investigados. Cabe destacar que un cómplice de este último ya había sido aprehendido con anterioridad, en el marco de la misma línea investigativa.

Durante la identificación de las personas presentes en el inmueble, se constató la presencia de otro hombre sobre el cual pesaban pedidos de ubicación y notificación vinculados a diversas causas por robos y hurtos cometidos en la ciudad.

Tras informar los pormenores al fiscal de turno, se dispuso su notificación y la detención en relación a las actuaciones en curso.