Apartaron de sus cargos a los policías por la desaparición de Sergio Ávalos

Por: Marcela Barrientos

El ministro de seguridad, Matías Nicolini, confirmó que tramitan el retiro. Hoy los tres policías que ocupan cargos jerárquicos siguen en actividad.

Los tres policías involucrados por la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos hace 22 años, fueron apartados del cargo. Se trata de Rubén Escobar, Juan Darío Arévalo Smith y Alfredo Humberto Cortínez, quienes hasta el momento del fallo estaban en actividad ocupando puestos jerárquicos dentro de la Policía de Neuquén.

Matías Nicolini, Ministro de Seguridad de la provincia, indicó que los tres policías involucrados, fueron apartados de sus cargos de manera preventiva y que ya habían empezado a tramitar los retiros de la fuerza, pero que todo dependía de la justicia, ya que los tres funcionarios provinciales podrían ser condenados a cadena perpetua, por el delito de lesa humanidad.

Por su parte, la querella que representa a la familia del joven desaparecido, manifestó esperanzas de que todos los procesados sean condenados, y de esta manera, sean destituidos de sus cargos. 

Los tres policías involucrados son Rubén Escobar, quien en enero de 2025 fue ascendido a comisario mayor y Director de Seguridad Interior de Junín de los Andes. Cabe recordar que en su declaración por la desaparición de Ávalos, había manifestado que durante esa semana de junio de 2003 no había trabajado en el boliche Las Palmas, cumpliendo adicionales. Quedó procesado como partícipe necesario de la desaparición forzada.

Otro de los policías apartados de su cargo es Juan Darío Arévalo Smith, Comisario Inspector, jefe del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales. Este funcionario, que también hacía adicionales en el local bailable, declaró que estaba en el sector de afuera al momento de los hechos. Por su parte, Alfredo Humberto Cortínez, quien fuera comisario inspector en Villa La Angostura, y luego Jefe de la Dirección de Judiciales de la Policía de la provincia. Ambos fueron apartados y tomaron licencia anual, por su procesamiento como coautores del delito de desaparición forzada.

Fuente: LMN

