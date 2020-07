Aprueban nueva Ley del Centro de Atención a la Víctima

>> Política

Con amplio respaldo de distintos bloques, la Legislatura sancionó el proyecto que amplía el ámbito de intervención del organismo, incorporando la asistencia y contención a personas víctimas de siniestros viales y catástrofes.

En el marco de la 10° sesión ordinaria del XLIX período legislativo, la Cámara aprobó hoy en general la reforma de la Ley Provincial Nº 2.152 -de 1995- de creación del Centro de Atención a la Víctima de Delito. A partir de esta modificación, se actualiza el cuerpo normativo del organismo reconociendo su intervención en casos de trata de personas, y violencia familiar y de género, e incorporando la asistencia a víctimas de siniestros viales y catástrofes dentro de sus competencias. Asimismo, se elimina la palabra “delito” de su denominación y pasa a llamarse “Centro de Atención a la Víctima” (CAV), dado que se amplía el universo de personas que pueden requerir de su asistencia. La iniciativa, que fue presentada por el gobernador Omar Gutiérrez el 1 de marzo, tuvo el acompañamiento de todos los bloques legislativos, con excepción del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Como miembro informante del proyecto, la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Lorena Abdala, explicó que la reforma apunta a plasmar todas aquellas situaciones no previstas por la ley actual en las que el organismo ya toma intervención, de manera de otorgarles el debido reconocimiento legal. Al mismo tiempo, la diputada resaltó que “como la contención del Centro no se limita a la víctima directa del hecho dañoso, se amplía la asistencia a su entorno, ya sean familiares o quienes tengan una relación inmediata afectiva con ella”. Por otro lado, la legisladora del MPN hizo una breve reseña de los más de 25 años de trayectoria institucional del organismo, y en este sentido destacó que “el CAV nació con el objetivo de atender la problemática de la víctima de delito, que entonces no era contemplada dentro del proceso, y a partir de su creación el Estado asume un rol en el reconocimiento de la víctima como sujeto de derecho para brindarle una herramienta que la asista en la situación de emergencia”.

El equipo interdisciplinario del CAV brinda asistencia victimológica en el momento de la crisis, llevando a cabo la contención psicológica, el asesoramiento jurídico, y el acompañamiento y coordinación interinstitucional, en pos de restablecer los derechos de las víctimas. Interviene siempre respetando la autonomía de la voluntad de la víctima y evitando revictimizarla. “Por medio de esta reforma no le estamos confiriendo al organismo nuevas funciones que le son ajenas, ya que intervino por ejemplo en el acompañamiento de víctimas y familiares de víctimas del derrumbe de la Cooperativa Obrera, de la erupción del volcán Puyehue, entre otros hechos, y ha demostrado su capacidad de respuesta ante este tipo de circunstancias”, sostuvo Abdala, “además, con la nueva ley facultamos al CAV para celebrar convenios con organismos gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para que pueda cumplir con sus objetivos”, agregó.

Con respecto al tratamiento legislativo que tuvo el proyecto, la diputada resaltó que el texto final de la norma fue fruto de un proceso de construcción de consensos con legisladores y legisladoras de otros bloques que “sumaron su mirada para hacer una mejor ley”. “Es importante destacar que, en definitiva, hoy venimos a legitimar jurídicamente una herramienta que ya ha sido legitimada por buena parte de la sociedad”, concluyó.

Diputada del Movimiento Popular Neuquino, Lorena Abdala.