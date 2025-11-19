Apuñalaron a un jóven de 19 años y quedó en terapia intensiva

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada, en el centro de San Martín de los Andes y la policía investiga lo sucedido. El muchacho de 19 años ya fue operado en el hospital local.

Un joven de apenas 19 años de San Martín de los Andes permanece internado y en terapia intensiva tras ser apuñalado en confusas circunstancias que por estas horas son motivo de investigación. La víctima no ha podido ser entrevistada aún y la Policía no tiene sospechosos.

El comisario Rubén Ahumada explicó a medios regionales que el hecho se registró en las primeras horas del lunes, alrededor de la 1. El personal policial realizaba patrullajes preventivos por la localidad cuando, en inmediaciones de calle Belgrano al 800, se encontraron con un hombre tendido en el suelo y sangre a su alrededor.

En una primera inspección ocular lograron identificar lo que parecían ser lesiones de arma blanca, por lo que de inmediato convocaron a personal de Emergencias, que tras corroborar el estado del herido, lo trasladaron hacia el Hospital Ramón Carrillo.

Una vez allí, aunque los efectivos pretendían entrevistarlo para conocer lo ocurrido, los médicos establecieron que no se encontraba en condiciones para ello y que debía ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones, de las que se constataron dos: una en el abdomen y otra en el sector de las costillas, sobre su espalda.

De todas maneras, mientras el herido -que resultó ser un joven de 19 años- era asistido, se inició una investigación. Se buscaron testimonios de vecinos y se intentó dar con el victimario, aunque esto no fue posible.

Luego, se peritó la escena del hallazgo y se reconstruyó un rastro de manchas hemáticas desde la Plaza Centenario hasta unas dos cuadras de distancia de donde se halló al joven tirado. No se sabe si este camino pudo haber sido recorrido por él o quizás por su agresor, que también pudo haber sido lesionado.

Por el momento, la Policía cuenta con tres cámaras de seguridad que ya son analizadas para intentar obtener imágenes de la secuencia que puedan arrojar luz sobre el hecho y ayudar a identificar al agresor o agresores.

En tanto, Ahumada confió que el padre de la víctima señaló a un posible sospechoso, aunque no aportó motivos. La Policía desconoce si el joven herido tenía algún conflicto que pudiera haber desatado el ataque e indicaron que no es alguien del ambiente delictivo ni registra ingresos a comisaría. No se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil de la agresión.

Por lo pronto, el joven ya fue intervenido por los médicos y permanece internado en terapia intensiva, pero estable.

Efectivos de la Comisaría 23 continúan avanzando en la investigación y esperan que el joven se recupere pronto para poder entrevistarlo, algo que resultará clave para la resolución del hecho.