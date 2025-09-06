Messi brilló en el Monumental: dos goles en el 3-0 ante Venezuela

La selección argentina se impuso 3-0 frente a Venezuela en el estadio Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi fue la gran figura de la noche: abrió el marcador y selló la goleada en lo que fue su último partido oficial como local por los puntos. El segundo tanto lo convirtió Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.

Con el triunfo, Argentina consolidó su liderazgo en las Eliminatorias y confirmó su condición de candidato rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.