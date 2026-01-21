Argentina vuelve al calendario mundial de rally‑raid con el Desafío Ruta 40 YPF 2026

Del 24 al 29 de mayo, Argentina será sede del Desafío Ruta 40 YPF, prueba que forma parte del Mundial de Rally‑Raid (W2RC) 2026 y marca el regreso del país al circuito mundial tras una pausa. La carrera, que recorrerá rutas desafiantes del norte argentino, reunirá a pilotos de elite como Kevin y Luciano Benavides, Sebastián Halpern y Juan Cruz Yacopini, consolidando al país como un punto clave del rally‑raid internacional.



A diferencia del Campeonato Mundial de Rally (WRC), que en 2026 se desarrollará en 14 países como Montecarlo, Suecia, Paraguay y Chile Biobío sin fecha en Argentina, la inclusión del Desafío Ruta 40 en el Mundial de rally‑raid destaca el protagonismo argentino en pruebas de larga distancia. Con una duración de casi una semana, el evento combina etapas exigentes, paisaje icónico y alta competitividad, atrayendo a equipos y aficionados de todo el mundo.