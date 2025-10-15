Artesanías Neuquinas lanza promociones especiales por el Día de la Madre

La empresa provincial ofrece tres cuotas sin interés con todas las tarjetas los días miércoles, viernes y sábados, y seis cuotas sin interés todos los días con las tarjetas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).



Con motivo de la celebración del Día de la Madre el próximo domingo, la empresa Artesanías Neuquinas S.E. anunció promociones especiales para quienes elijan obsequiar productos elaborados por artesanas y artesanos de toda la provincia.

Los miércoles, viernes y sábados las compras podrán realizarse en tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y, además, todos los días se podrá acceder a seis cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

La propuesta busca incentivar el consumo local y poner en valor el trabajo artesanal neuquino, ofreciendo al público la posibilidad de elegir regalos con historia, identidad y calidad.

En los locales de Artesanías Neuquinas se pueden encontrar piezas únicas en cerámica, madera, metal, cuero y tejidos en lana natural, todas elaboradas a mano por artesanas y artesanos de diferentes comunidades de la provincia.

Entre las opciones más elegidas para esta fecha se destacan los sets de madera que incluyen utensilios, caminos, fuentes y otros objetos de uso cotidiano, ideales para acompañar los momentos compartidos en el hogar.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 9 a 14 en las sucursales de Neuquén capital (Carlos H. Rodríguez 175), y de San Martín de los Andes (Juan Manuel de Rosas 790). En Capital Federal, funciona en Maipú 48 de lunes a viernes de 8 a 15.

Las personas interesadas en contactarse se pueden comunicar al teléfono 299 – 4052123 o al correo electrónico artesanias@neuquen.gov.ar