Asesinan a mujer policía y se investiga un presunto femicidio en Neuquén

La joven fue encontrada sin vida en una vivienda de la capital neuquina. Detuvieron a su pareja como principal sospechoso.

Una mujer de 27 años, agente de la Policía provincial, fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Melipal, en las inmediaciones de las calles Beethoven y Pérez Novella. Su pareja fue detenida como principal sospechoso mientras la fiscalía mantiene abiertas varias hipótesis de investigación.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que la intervención comenzó tras un aviso de la Comisaría Nº 3, ya que la funcionaria no se había presentado a cumplir su servicio. Una comisión policial se acercó al domicilio, constató el hecho y dio aviso inmediato a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

La mujer fue encontrada en su cama y tapada. Sostenía su pistola reglamentaria con la mano derecha. También determinaron que tenía una lesión lumbar cuya naturaleza será determinada por la autopsia.

Durante la jornada de hoy la fiscal requirió que la persona demorada sea analizada por los médicos del Poder Judicial, y además se le practicaron diversas pruebas, entre ellas una destina a analizar si tenía restos de pólvora en el cuerpo.