Así están las rutas neuquinas tras las tormentas

Desde el gobierno provincial pidieron a la ciudadanía que corrobore el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje para evitar inconvenientes en los sectores anegados. Hay algunas trazas que permanecen cortadas, otras lograron habilitarse en una sola mano y se está trabajando para restablecer la circulación cuanto antes.



La alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional se cumplió y las tormentas convectivas que se registraron en la provincia afectaron la circulación, fundamentalmente en la zona centro y en el área petrolera del noreste neuquino. Se solicita a la ciudadanía chequear el estado de las rutas antes de emprender el viaje y extremar la precaución al circular por los sectores que se vieron afectados por esta situación.

El domingo, cerca de las 21:00, el arroyo Carranza -sobre la ruta provincial 5- se desbordó por las precipitaciones. Producto del fuerte caudal generado por la intensa caída de agua, tres vehículos fueron arrastrados por la corriente en cercanías de Rincón de los Sauces y sus ocupantes debieron ser rescatados. Personal de Salud corroboró cómo se encontraban, mientras que equipos de emergencia se desplegaron en el lugar.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se encuentra en esa localidad coordinando las tareas junto a la Policía de la Provincia, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y el SIEN, quienes trabajan en la asistencia y en la evaluación de la situación.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, indicó que las tormentas se concentraron principalmente sobre el centro de la provincia. Precisó que, en Bajada del Agrio, Quilimalal y Mariano Moreno se reportaron diferentes inconvenientes en las rutas provinciales 10 y 14. Esta última estuvo cortada y se habilitó una sola mano para llegar a la ruta nacional 40.

En tanto, la ruta provincial 10 que va hacia Quili Malal está intransitable: va pegada al río y la montaña y hubo muchos derrumbes de material sobre la calzada, la cual está anegada. Los equipos están trabajando y se estima que podría estar habilitada para hoy al mediodía.

Panorama actual

Por su parte el presidente de Vialidad Neuquén, José Dutsch, expuso el panorama actual y pidió precaución a la población al momento de circular por las rutas afectadas por las tormentas, particularmente en las rutas provinciales 6 y 5 camino a Rincón de los Sauces, Filo Morado y Punta Carranza.

Explicó que a partir de las 6 de la tarde se produjo un gran golpe de agua en Carranza y hubo que interrumpir la circulación. Aclaró que hasta que no baje el agua no lo van a poder habilitar ya que hay mucho lodo. Recordó que una consultora ya estaba trabajando en el proyecto para hacer el puente sobre el Arroyo Carranza, incluyendo un derivador y reconoció que es una obra compleja. Según los estudios realizados, el puente tendrá 120 metros de largo y contará con una alcantarilla aliviadora, diseñada para el caso de que el agua crezca demasiado, ya que los lechos son muy amplios.

Dutsch informó que también está cortado en Puesto Hernández. Hay filas de vehículos y camiones y pidieron asistencia policial para evitar que la gente intente pasar hasta que estén dadas las condiciones y puedan habilitar el tránsito.

En Filo Morado también hubo un corte importante en una alcantarilla, pero se puede pasar por El Portón para continuar hacia Rincón.

Se solicita a los usuarios de estas rutas tomar las precauciones del caso y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Las actualizaciones se realizan en la página web oficial de Vialidad Neuquén: https://www.dpvneuquen.gov.ar/ El número de contacto para chequear la transitabilidad antes de emprender el viaje es 2942572138.