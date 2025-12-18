ATEN aprobó la propuesta del gobierno provincial

Las asambleas del gremio docente ATEN aprobaron este miércoles la propuesta salarial 2026 que había elevado el gobierno provincial, aunque resta esperar el plenario de este jueves en Cutral Co, donde el sindicato definirá la decisión final.

La aprobación se dio por más de mil votos a favor de aceptar la propuesta del Ejecutivo, moción impulsada por la conducción provincial de ATEN (Trabajadores por la Educación Popular, TEP), contra el sector Multicolor, que llevaba una posición contraria.

La asamblea de ATEN Capital, la más numerosa de la provincia, definió con 775 votos el rechazo a la propuesta, mientras que 204 docentes se manifestaron por la aceptación.



En Centenario, 179 docentes aceptaron la propuesta del Gobierno y 55 la rechazaron, con tres abstenciones. En San Martín ganó la moción al rechazo (90 votos, contra 24 por la aceptación y 4 abstenciones), mientras que en Zapala se impuso el oficialismo del gremio, con 53 votos por la aceptación contra 49 por la negativa a lo ofertado por el Gobierno.

El sector que conduce el gremio hizo la diferencia en seccionales como Añelo (123 a favor de la propuesta del Gobierno contra 11 de la Multicolor), Rincón de los Sauces (134 a 7), Cutral Co (316 a 42), Aluminé (116 a 8), Las Lajas (228 a 1), Chos Malal (355 a 10) y Villa La Angostura (242 a 3).

En contraste con la Multicolor, que sólo pudo imponer una diferencia importante en la mencionada seccional de Neuquén capital y en Plottier (149 a 54).

La propuesta del gobierno provincial contempla una actualización salarial por IPC entre los meses de enero y diciembre de 2026. Los incrementos se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Los períodos en que se aplicarán los aumentos serán abril, julio y octubre de 2026, y enero del 2027. La actualización de abril, considerará el sueldo del mes de marzo del 2026, con la aplicación de las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo; en julio, se aplicará el IPC acumulado en abril, mayo y junio, sobre el salario de abril; en octubre será aplicará el IPC acumulado en los meses de julio, agosto y septiembre, sobre el salario de julio; y finalmente en enero del 2027 se aplicará la variación del IPC acumulado en octubre, noviembre y diciembre, sobre el salario conformado en octubre del 2026.

El ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos, a los trabajadores del escalafón docente activos durante el mes de diciembre del corriente año, y una segunda cuota en la segunda quincena de septiembre, que tendrá como base el importe de 350.000 pesos.

Además, el ejecutivo se comprometió a garantizar durante el 2026 el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de “Conectividad Nacional”, que serán afrontados con recursos propios del tesoro provincial.

En cuanto al Adicional al Desarrollo Profesional Docente, se acordó que se aplicará solo a las inasistencias injustificadas.

Por otra parte, desde el Ejecutivo ofrecieron mejorar los puntos de los cargos de las EATSE y adicional por movilidad y partidas especiales para Plantas de Campamento, CFE y para Extensión e Investigación de los ISFD.