Aumenta la actividad de la obra de pavimentación de la Ruta 62 hacia el lago Lolog

El incremento en el ritmo de trabajo se dio luego de una visita del gobernador Rolando Figueroa en la que solicitó a la empresa adjudicada que de celeridad a la tarea. La obra presenta un avance de más del 15%.



En los últimos días aumentó la actividad en la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 62 luego del recorrido que realizó el gobernador Rolando Figueroa la semana pasada y en el que solicitó, a la empresa adjudicada, celeridad en los trabajos para completar el asfaltado de seis kilómetros desde el barrio Caleuche hasta el lago Lolog.

La obra presenta un avance de más del 15% y actualmente se están realizando movimientos de suelo y ejecución de obras de arte como alcantarillas.

La empresa adjudicada para la pavimentación es POSE SA, que inició los trabajos en septiembre de 2025, luego de la firma del contrato y la aprobación de los requisitos técnicos, y tiene plazo de ejecución hasta agosto del 2026.

El proceso de licitación se desarrolló a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), que depende del ministerio de Infraestructura, ya que la obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por más de 7.600 millones de pesos.

Desde el punto de vista turístico la culminación de la obra significará poner en valor una vía de comunicación altamente valorada por su entorno paisajístico. Además, aportará un ingreso más seguro a los residentes permanentes de la zona.

Durante su recorrida el gobernador también había pedido por el mantenimiento del actual camino de ripio y que se intensificara el trabajo de riego y el paso de las máquinas niveladoras.

También indicó que la culminación de la obra es estratégica tanto en el desarrollo turístico y urbano, como para la seguridad vial.