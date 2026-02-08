Avanza a buen ritmo la pavimentación de la ruta 60 hasta el paso Mamuil Malal

El ministerio de Infraestructura informó que avanza a buen ritmo la pavimentación de la Ruta Provincial 60 en el tramo que va desde el portal de acceso al parque Nacional Lanín hasta el paso Mamuil Malal, que limita con Chile. La obra contempla 12,24 kilómetros de asfalto y actualmente presenta un avance de más del 24 por ciento en su ejecución.

En los últimos días se estuvo trabajando sobre movimientos de suelo y ejecución de obras de arte como alcantarillas.

Este proyecto es parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene un plazo de ejecución de 18 meses corridos.

Una vez finalizada esta obra, la provincia de Neuquén sumará cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados.

El paso Mamuil Malal representa una alternativa estratégica frente a otros pasos fronterizos de la región, ya que tiene un potencial turístico por su cercanía con Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199, completamente asfaltada, que enlaza con importantes centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco. Esta integración vial refleja la evolución del concepto de frontera, transformándola de una barrera rígida a un espacio de integración territorial.

La pavimentación de la ruta 60 cobra especial relevancia también al ser parte fundamental del denominado “Circuito turístico de la fe”, que integra importantes sitios religiosos de la microrregión, incluyendo el Vía Christi y la figura de Laura Vicuña en Junín de los Andes, así como el Cultrún de San Ignacio, donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá.

Trabajos sobre la Ruta Provincial 61

Otra obra que también se desarrolla en la región de los Lagos del Sur es la pavimentación de la Ruta Provincial 61, desde el fin del pavimento hasta el acceso al Parque Nacional Lanín.

Actualmente se está trabajando en la construcción de las alcantarillas, esta obra lleva un 7.66 por ciento de avance y son las primeras tareas que se realizan en la pavimentación.

La obra prevé asfaltar 8,5 kilómetros y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Se desarrolla a orillas del Lago Huechulafquen y ofrece una postal imponente del volcán Lanín. Impulsará el desarrollo turístico en una de las zonas más imponentes de la Provincia.