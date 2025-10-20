Avanza la construcción del parador turístico en Pilo Lil

Mediante esta obra se busca impulsar la actividad turística a nivel local, ya que el destino es parte de una ruta escénica que está siendo pavimentada en su totalidad: la ruta provincial 23. Contar con un parador es fundamental para mejorar la atención a turistas y recreacionistas que arriban al lugar.



Mientras avanza la pavimentación de la ruta provincial 23, que va desde Pino Hachado hasta Junín de los Andes, Pilo Lil se prepara para afrontar un cambio sustancial en su historia: comenzar a recibir al turismo que elige conocer los destinos a los cuales se accede a través de esta traza, calificada recientemente por la legislatura provincial como una ruta escénica por su gran valor turístico, ambiental y cultural.

Para insertarse en el circuito turístico, contar con un parador fue considerado fundamental por las autoridades locales y en articulación con el gobierno provincial priorizaron su construcción por el impacto que tendrá en el desarrollo económico de Pilo Lil.

La obra presenta actualmente un 85% de avance. El proceso constructivo sigue la tipología CORFONE, caracterizada por una platea de hormigón armado y mampostería de paneles de madera.

El proyecto abarca una superficie total de 225 metros cuadrados y contempla dos etapas de ejecución. La primera etapa incluye el salón principal, la cocina, un área de atención al público y los sanitarios para damas y caballeros; mientras que la segunda etapa comprende la construcción de oficinas de atención al público, baños públicos adicionales, una sala de espera y un sector semi-cubierto.

Parte de una ruta escénica

A Pilo Lil se accede a través de la ruta provincial 23 que, en sus 205 kilómetros de recorrido, vincula el Paso Internacional Pino Hachado con Junín de los Andes, pasando también por las localidades de Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé.

La localidad debe su nombre al vocablo mapuche que significa “roca agujereada” debido a que hay formaciones rocosas labradas por la erosión.

Por su ubicación, a orillas del río Aluminé, tiene gran potencial para la realización de actividades recreativas como la pesca, el senderismo, el rafting, las flotadas y el turismo rural en estancias de la zona.