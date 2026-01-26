Avanza la repavimentación de rutas claves para la producción y el turismo neuquino

Se completaron los trabajos comprometidos en las rutas 5, 23 y finalizarían este año en las rutas 46 y 6.



La Provincia concretó 74 kilómetros de repavimentación de la Ruta Provincial (RP 5) que une Añelo y Rincón de los Sauces. Esta obra vial comprende el empalme con la RP6 hasta el empalme con la RP 7.

Estas obras, junto con otras mejoras en la RP 5 y RP 46, buscan aumentar la seguridad para trabajadores y habitantes de la zona, mejorando la conectividad en la región de Vaca Muerta Forma parte de un amplio plan de obras viales sin precedentes en la provincia, que incluye pavimentación de nuevas rutas y repavimentaciones para mejorar conectividad y seguridad vial.

Por otra parte, se completó la repavimentación de 23 kilómetros en la Ruta 23 entre Aluminé y el puente del Rahue. Los trabajos mejorarán la conectividad entre regiones del norte y sur de la provincia, vinculando pasos fronterizos y fortaleciendo el desarrollo turístico y económico.

Está previsto para este mes finalizar la repavimentación de la RP 46 una obra estratégica del corredor vial del Pehuén, de aproximadamente 50 kilómetros entre el Empalme Ruta Nacional 40 (en dirección hacia el parque nacional Laguna Blanca) hasta el cruce con la RP 24 (ingreso a Las Coloradas).

Allí ya se realizaron las tareas de fresado, colocación de concreto asfáltico, reconstrucción de banquinas y cunetas, con avances significativos en diferentes tramos, incluyendo zonas como Espinazo del Zorro.

Finalmente, para diciembre de este año está previsto finalizar los trabajos de repavimentación de 54 kilómetros de la ruta provincial 6, desde Rincón de los Sauces hasta el empalme con la RP 8, a la altura de Crucero Catriel.

Las inversiones permitirán fortalecer la logística de la zona y mejorar la conectividad interprovincial para la producción energética. Además, la continuidad de esta obra, desde Crucero Catriel hasta el límite interprovincial, ya fue acordada con YPF.