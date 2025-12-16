Fauna AutóctonaLocales

Avistaron un huemul en barrios de San Martín de los Andes y piden extremar cuidados

El Parque Nacional Lanín confirmó que el ejemplar, proveniente de Chile, fue visto recorriendo distintos sectores urbanos de la ciudad y solicitó la colaboración de los vecinos.

El Parque Nacional Lanín informó que un huemul (Hippocamelus bisulcus) fue avistado en zona urbana de San Martín de los Andes, luego de haber cruzado desde Chile hacia territorio argentino.

Según precisaron desde el organismo, el ejemplar fue visto recorriendo los barrios Covisal, Radales, Miralejos, Handel y Los Riscos, lo que generó un operativo de seguimiento y monitoreo para resguardar su integridad, teniendo en cuenta que se trata de una especie protegida y en peligro de extinción. 

Desde el Parque solicitaron especialmente la colaboración de los vecinos, recomendando mantener a las mascotas atadas y evitar cualquier acción que pueda ahuyentar, estresar o provocar lesiones al animal. 

Las autoridades recordaron que el huemul es un símbolo de la fauna patagónica y su presencia en áreas urbanas requiere del compromiso de toda la comunidad para permitir su desplazamiento seguro y el trabajo de los equipos especializados.

