>> Locales, Sociedad

Así se lo manifestó, a Lacar Digital, uno de los 30 empleados de la construcción del nuevo hospital de San Martín de los Andes esta mañana.

«Todavía no llegó el telegrama de despido y no creo que llegue hasta el lunes, ayer nos avisaron ´muchachos hoy es el último día por la época invernal y en la semana nos estaremos comunicando por el telegrama de despido´ nada más» remarcó el trabajador de la obra.

Según indicó a este diario, Guillermo Olaran, delegado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) «es por veda invernal aprobada por obras publicas de Nación para los que trabajan al aire libre, quedan los de interior»

Por un lado el delegado asegura que «se les explico a todos, yo estuve reunido hoy», y por otro lado algunos de los trabajadores aseguran que no les informaron nada y que ayer recién se enteraron de esta situación que fue como «un balde de agua fría».

«Estamos esperando que nos llegue la liquidación final, a eso fuimos hoy, para que no nos tengan a las vueltas» aseguro el trabajador y expresó que «lo que nos pasó a todos no es nada lindo».

«Tanto mis compañeros como yo, estamos molestos, indignados, tristes, porque no es lindo quedarse sin trabajo justo ahora que está empezando el invierno»

«Con respecto a este señor (Olaran) no se quien es y no lo conozco, lo que me dijeron mis compañeros es que se tenía que presentar y no lo hizo» aseguró.

La angustia de los ahora ex trabajadores del hospital es que «todos tenemos familia, todos tenemos que llevar un plato de comida a la mesa

Guillermo Olaran afirmó que «Se les paga todo. El fondo de desempleo que es un 12% de cada mes multiplicado por los meses que trabajaron mas aguinaldo y vacaciones. Como lo estipula el convenio colectivo vigente» y además indicó que «ya se le pidió a la empresa copia de todo para supervisarlo. La empresa se comprometió a entregarlo la semana próxima en el gremio»

Finalmente el delegado de la UOCRA le dijo a Lacar Digital que al finalizar la época invernal no solo se reincorporaría a «todos y más porque se necesitan para terminar la obra. Empezaron 100 luego bajaron a 60 y ahora eran 35 y quedan 12»