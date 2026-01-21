Bariloche abre la temporada del Mundial de Motocross 2026

San Carlos de Bariloche se prepara para el 7 y 8 de marzo de 2026, cuando la Patagonia abra la temporada del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP) en su nueva sede, convirtiéndose en la única fecha de América Latina en el calendario 2026 de la FIM.

El evento fusionará la élite mundial del motocross con el Campeonato Latinoamericano de Motocross (categorías MX1 y MX2), que competirá bajo reglamento del Mundial y ofrecerá a los pilotos de la región la oportunidad de medirse “cara a cara” con figuras globales.

La organización confirmó que las carreras tendrán lugar en un circuito diseñado específicamente para la ocasión, con vistas a cumplir los estándares de la Federación Internacional de Motociclismo y ofrecer transmisión global.

