Batalla Campal en Junín: La Policía busca  individualizar a quienes protagonizaron una pelea a la salida de un boliche

La pelea en Junín de los Andes se convirtió en un video viral. La Policía recibió dos denuncias por daños a los autos estacionados por el boliche.

El comisario Luis Mardones informó sobre la pelea que ocurrió el fin de semana en Junín de los Andes entre grupos de jóvenes.

La pelea se dio en la madrugada del domingo, cuando dos grupos de jóvenes se enfrentaron en las inmediaciones de un boliche bailable que funciona en dicha localidad.

«A las 6:20 de la mañana fuimos notificados de la pelea. Un total de entre 15 y 20 personas participaron de los disturbios en la vía pública», detalló el vocero policial en La Red Neuquén.

Respecto a como se abordará el caso, afirmó: «Desde la policía se inició una investigación de oficio. Estamos analizando cámaras de seguridad para identificar a personas. Solo un joven mayor de edad fue identificado y demorado porque se negaba a la intervención policial».

«Haremos un informe y lo presentaremos a la municipalidad local y otros organismos por si se puede abordar el tema desde otras perspectivas», agregó.

Consultado sobre este tipo de enfrentamientos, dijo que «no es común que se desarrollen este tipo de peleas, el consumo desmedido de alcohol genera estas grescas».

Por último, el comisario Mardones manifestó que no se registraron internaciones o asistencia de salud a personas lesionadas tras la riña.

Entrevista completa

Batalla campal a la salida de un boliche: ya identificaron a nueve personas

La Policía de Junín de los Andes avanza en la investigación por una pelea a la salida de un boliche que se convirtió en una batalla campal y ya identificó a nueve personas. El hecho, que se viralizó en videos filmados por testigos, muestra a un grupo numeroso a las trompadas en el medio de la nieve en la madrugada del domingo.

Según confirmó el Director de Seguridad Interior de la localidad, Luis Mardones a LMNeuquén, los jóvenes fueron dispersados por una patrulla de la Comisaría 25 que llegó al lugar a las 6:20. «Es riesgoso y complicado que terminen todos presos, no se puede, uno que estaba en actitud violenta, enfrentó al personal, los agredió con insultos, fue aprehendido y demorado por infracción al Código de Faltas», indicó.

Por su parte, informó que desde la Comisaría se encuentran en pleno trabajo de identificación de los protagonistas de la pelea a través del relevamiento de las cámaras existentes en el lugar.

«Individualizaron nueve personas de las 15 que estaban peleando a través del análisis de filmaciones de los videos virales», dijo y agregó: «luego se verá si actúa la Justicia Penal, a través de Fiscalía, o le corresponde una contravención por disturbios en la vía pública».

Batalla campal en Junín de los Andes: la hipótesis

El comisario inspector Mardones advirtió que se encuentran trabajando de oficio en el caso, porque existen dos ¨problemas¨: «no tenemos denuncia donde se brinde la identidad de las personas que participaban en el disturbio, y además, seguramente, haya gente que sea de San Martín de los Andes«.

En este sentido, indicó que suele suceder que los locales bailables de Junín reciben personas de la localidad vecina porque, según explicó, en San Martín, los boliches están cerrados por ordenanza municipal. «Los jóvenes vienen a Junín a divertirse y hay una cierta rivalidad aparente, no digo que en este hecho puntual, pero es una de las hipótesis que manejamos».

En este sentido, apuntó que vienen trabajando en otros hechos de violencia, como el joven sanmartinense, que fue brutalmente agredido a 150 metros del boliche por otro hombre que quedó imputado.

«El boliche es un lugar de esparcimiento para los jóvenes, el problema es la alta ingesta alcohólica, sumado a eso la rivalidad, y peleas que se originan dentro y desarrollan en el exterior», expresó Mardones.

Brutal pelea a la salida del boliche en Junín de los Andes

El violento desencuentro entre jóvenes a la salida del boliche dejó una escena que parece sacada de una película: piñas, patadas, insultos y una calle nevada donde más de uno terminó resbalando.

El video, que circuló rápidamente en redes sociales y fue publicado en el perfil de Facebook de Héctor Lagos, muestra cómo un grupo de jóvenes comenzó una discusión en la vía pública. En cuestión de segundos, la situación escaló a una batalla campal. En medio del caos, se escuchó a una persona gritar. ”¡Échenle los perros!”, mientras otros alentaban o filmaban la pelea.

Un momento particularmente tenso se da cuando alguien, fuera de cámara, lanzó un insulto con una carga racial. Poco después, se escucharon sirenas y llegó la policía. «Ehhh negro de m… qué tirás….», se escuchó en el video.

En el video se ve a una persona que resbaló en el suelo nevado y quedó tirado en el suelo siendo pateada una y otra vez por parte de al menos dos agresores. Al respecto, Mardones, indicó: «justo esa noche hubo una nevisca, hicimos relevamiento en hospital de Junín, como centros asistenciales, y no ingresó ninguna persona lesionada».

Si bien no recibieron denuncias por lesiones, sí registraron dos denuncias de vecinos por daños ocasionados: «en los vehículos estacionados en calle Lamadrid hubo roturas en los espejos, puertas golpeadas y malestar».