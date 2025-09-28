Deportes

Benjamin Delia Gregori brilló en Córdoba

Por: Victoria Veloso

Fecha:


El sanmartinense Benjamin Delia Gregori logró un desempeño destacado en la carrera de 10 km organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, disputada en un circuito homologado por la CADA. Con un tiempo oficial de 31:58 minutos (no oficial 31:47), registró su mejor marca personal, quedándose con el primer puesto en su categoría y el octavo lugar en la clasificación general.

La competencia reunió a atletas de élite del país, como el “Tucu” Gómez y Juani Dutari, lo que realza el valor de su actuación frente a un nivel competitivo de primer orden.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Neuquén avanza con gestión propia y reclama una coparticipación equitativa

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Tatán Colombo, segundo en el Sanddance Cabra’s Trail Lloret

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El sanmartinense Tatán Colombo logró el segundo puesto general...

Benjamin Delia Gregory brilló en la Maratón Internacional de Buenos Aires

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El sanmartinense Benjamin Delia Gregory dejó su huella en...

Rally Neuquino: inscripciones abiertas en Bajada del Agrio y resultados de Picún Leufú

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Rally Neuquino ingresa en su fase decisiva. Con...

Rosaura Escudero destacó en los XXV Juegos Mundiales

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La nadadora sanmartinense Rosaura Escudero conquistó cinco medallas en...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina