BIT Cotesma será sede de la Liga Robótica Neuquina 2025

La Base de Innovación Tecnológica Cotesma (BIT) será anfitriona de la Copa Robótica Regional, en el marco de la Liga Robótica Neuquina 2025, el próximo sábado 4 de octubre a las 14:00 h en el Espacio BIT (Gral. Roca 1084).

La jornada comenzará a las 12 h con la homologación de equipos, para luego dar inicio a las competencias en Sumo autónomo, Sumo radiocontrolado y Fútbol Robot. Podrán participar equipos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y localidades cercanas, que buscarán un lugar en la gran final provincial de noviembre en Neuquén.

La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años, sin requisitos académicos previos. La Liga promueve el descubrimiento de la robótica, el desarrollo de la lógica y la creatividad, el trabajo en equipo y, principalmente, la diversión.

Con este evento, BIT Cotesma reafirma su rol como primer hub de innovación tecnológica de San Martín de los Andes, acercando disciplinas como robótica, programación, impresión 3D y diseño digital a la comunidad.

Contacto de prensa:

Verónica Lento – Jefa de Comunicación y Marketing Cotesma

✉️ veronica.lento@cotesma.com.ar