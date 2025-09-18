BIT dirá presente en la Expo Educativa

La Base de Innovación Tecnológica (BIT) de Cotesma participará en la Expo Educativa Municipal que se realizará el 25 y 26 de septiembre en el gimnasio Javier Carriqueo. La propuesta apunta a estudiantes que buscan orientación para su futuro académico y laboral.

Durante la jornada del jueves 25 a las 11 h, Pamela Veneciano, coordinadora pedagógica de BIT, brindará la Charla BIT para estudiantes de 4° año. Además, el equipo de Recursos Humanos de Cotesma estará en el stand con la actividad “Tu primer CV”, el jueves y viernes de 10 a 12 h, para asesorar a quienes preparan su primera experiencia laboral.

El stand de BIT ofrecerá dos días de experiencias tecnológicas:

Domótica e Inteligencia Artificial en vivo.

en vivo. Impresora 3D en funcionamiento.

en funcionamiento. Set de streaming con proyección en pantalla.

La Expo Educativa es un espacio clave para que adolescentes, familias e instituciones conozcan las distintas opciones formativas y tecnológicas de la región. Con su presencia, BIT refuerza su compromiso de acercar herramientas de innovación y aprendizaje que potencian habilidades para la Economía del Conocimiento.

BIT Cotesma es el primer espacio de educación tecnológica de San Martín de los Andes, con talleres de robótica, programación, inteligencia artificial, videojuegos, diseño e impresión 3D, realidad virtual y marketing. Sus propuestas buscan formar a cada estudiante como protagonista de proyectos innovadores y emprendedores.

Contacto de prensa:

Verónica Lento – Jefa de Comunicación y Marketing Cotesma

veronica.lento@cotesma.com.ar