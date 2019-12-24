Bomberos Voluntarios dio a conocer el recorrido de Papá Noel por los barrios de la ciudad

Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, agradece a la comunidad por su colaboración y compromiso, y les desea unas felices fiestas.
A continuación detallamos el recorrido con los barrios y horarios.
ACLARACIÓN: SERÁN DOS PAPA NOEL EN SIMULTANEO EN DISTINTOS SECTORES.
RECORRIDO PUENTE BLANCO/OASIS BAJO/LOLOG/KALEUCHE/LOS ROBLES
11:00 HS PUENTE BLANCO
11:15 HS OASIS BAJO
12:00 HS LOLOG (DESTACAMENTO POLICIAL)
12:20 HS RUTA 62 Y ENTRADA BARRIO CALEUCHE
12:30 HS BARRIO LOS ROBLES (ROTONDA BARRIO LOS ROBLES)
12:45 HS BARRIO INTERCULTURAL
RECORRIDO CALLEJONES/RUCAHUE/CH 30 Y 32/VEGA MAIPU/LA CASCADA/BARRIO CANTERA/COVISAL
13:00 HS RCM4 (POR RUTA 62)
13:05 HS VEGA CHICA (POR CALLEJÓN)
13:10 HS ALIHUEN BAJO (PLAZA)
13:25 HS CALLEJÓN DE GINGINS Y TORRES
13:40 HS CHACRA 32
13:55 HS CORDONES DEL CHAPELCO, 120 VIV, CHACRA 28.
14:10 HS PLAYÓN CHACRA 30
14:25 HS CORDONES DEL CHAPELCO
14:35 HS RUCAHUE
14:50 HS BARRIO NAHUILEN / VEGA MAIPU (PLAZA)
15:05 HS BARRIO AMANCAY
15:15 HS VEGA SAN MARTÍN, LA CASCADA BARRIO SAN FERNANDO, LAS ROSAS
15:45 HS BARRIO COVISAL / RADALES
16:00 HS VAMEP 36 (PLAYÓN)
16:15 HS MONUMENTO ROCA (CUESTA QUIROGA)
16:20 HS CUESTA QUIROGA Y RUTA 19(CANCHAS DE TENIS)
16:25 HS BARRIO CANTERA CURVA DE BIZAMA
16:45 HS PLAZA SAN MARTÍN
RECORRIDO ZONA CENTRO/ARENAL/CH 4/KUMELCAYEN
12:50 HS VISITA A NIÑOS INTERNADOS EN HOSPITAL RAMÓN CARRILLO.
13:00 HS AV KOESLER, LOS CIPRESES
13:15 HS BARRIO BUENOS AIRES CHICO (HASTA 3 DE CABALLERÍA Y LAS MUTISIAS)
13: 20 HS 3 DE CABALLERÍA Y SARMIENTO
13:30 HS BARRIO VALLEJOS (ELORDI AL 0)
13:40 HS POR WEBER HASTA PLAYON DE SARMIENTO
13:55 HS BARRIO CALDERÓN Y ALREDEDORES
14:10 HS PLAZA GÜEMES
14:25 HS BARRIO ARENAL (LOS PEHUENES Y LOS PINOS)
14:35 HS PLAYÓN BARRIO ARENAL
14:45 HS CHACRA 4 LAS LAJAS Y PIL PIL (PALACHO)
15:00 HS VILLA PAUR POR CALLE TRAFUL
15:15 HS KUMELKAYEN (PLAYÓN)
15:30 HS VISITA A ADULTOS MAYORES DE RESIDENCIA MODELO
15:40 HS VILLEGAS HASTA YPF, AVENIDA SAN MARTÍN
15:50 HS PLAZA SAN MARTÍN