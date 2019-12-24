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24 Dic, 2019 por

Bomberos Voluntarios dio a conocer el recorrido de Papá Noel por los barrios de la ciudad

 

Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, agradece a la comunidad por su colaboración y compromiso, y les desea unas felices fiestas.

A continuación detallamos el recorrido con los barrios y horarios.

ACLARACIÓN: SERÁN DOS PAPA NOEL EN SIMULTANEO EN DISTINTOS SECTORES.

RECORRIDO PUENTE BLANCO/OASIS BAJO/LOLOG/KALEUCHE/LOS ROBLES

 

11:00 HS PUENTE BLANCO

 

11:15 HS OASIS BAJO

 

12:00 HS LOLOG (DESTACAMENTO POLICIAL)

 

12:20 HS RUTA 62 Y ENTRADA BARRIO CALEUCHE

 

12:30 HS BARRIO LOS ROBLES (ROTONDA BARRIO LOS ROBLES)

 

12:45 HS BARRIO INTERCULTURAL

RECORRIDO CALLEJONES/RUCAHUE/CH 30 Y 32/VEGA MAIPU/LA CASCADA/BARRIO CANTERA/COVISAL

13:00 HS RCM4 (POR RUTA 62)

13:05 HS VEGA CHICA (POR CALLEJÓN)

13:10 HS ALIHUEN BAJO (PLAZA)

13:25 HS CALLEJÓN DE GINGINS Y TORRES

13:40 HS CHACRA 32

13:55 HS CORDONES DEL CHAPELCO, 120 VIV, CHACRA 28.

14:10 HS PLAYÓN CHACRA 30

14:25 HS CORDONES DEL CHAPELCO

14:35 HS RUCAHUE

14:50 HS BARRIO NAHUILEN / VEGA MAIPU (PLAZA)

15:05 HS BARRIO AMANCAY

15:15 HS VEGA SAN MARTÍN, LA CASCADA BARRIO SAN FERNANDO, LAS ROSAS

15:45 HS BARRIO COVISAL / RADALES

16:00 HS VAMEP 36 (PLAYÓN)

16:15 HS MONUMENTO ROCA (CUESTA QUIROGA)

16:20 HS CUESTA QUIROGA Y RUTA 19(CANCHAS DE TENIS)

16:25 HS BARRIO CANTERA CURVA DE BIZAMA

16:45 HS PLAZA SAN MARTÍN

RECORRIDO ZONA CENTRO/ARENAL/CH 4/KUMELCAYEN

12:50 HS VISITA A NIÑOS INTERNADOS EN HOSPITAL RAMÓN CARRILLO.

13:00 HS AV KOESLER, LOS CIPRESES

13:15 HS BARRIO BUENOS AIRES CHICO (HASTA 3 DE CABALLERÍA Y LAS MUTISIAS)

13: 20 HS 3 DE CABALLERÍA Y SARMIENTO

13:30 HS BARRIO VALLEJOS (ELORDI AL 0)

13:40 HS POR WEBER HASTA PLAYON DE SARMIENTO

13:55 HS BARRIO CALDERÓN Y ALREDEDORES

14:10 HS PLAZA GÜEMES

14:25 HS BARRIO ARENAL (LOS PEHUENES Y LOS PINOS)

14:35 HS PLAYÓN BARRIO ARENAL

14:45 HS CHACRA 4 LAS LAJAS Y PIL PIL (PALACHO)

15:00 HS VILLA PAUR POR CALLE TRAFUL

15:15 HS KUMELKAYEN (PLAYÓN)

15:30 HS VISITA A ADULTOS MAYORES DE RESIDENCIA MODELO

15:40 HS VILLEGAS HASTA YPF, AVENIDA SAN MARTÍN

15:50 HS PLAZA SAN MARTÍN

 

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