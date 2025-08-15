Cabanillas en el Torneo de los 21 Mejores Aficionados de Argentina

El sanmartinense Nicolás Cabanillas está participando en un exclusivo torneo de golf que reúne a los 21 mejores aficionados del país, según el World Amateur Golf Ranking (WAGR). La competencia, que tiene lugar en el prestigioso El Terrón Golf Club, comenzó esta semana y finalizó este miércoles, después de disputarse 54 hoyos, distribuidos en 27 hoyos por día.

Este torneo, organizado por la Asociación Argentina de Golf (AAG), es de carácter restringido, con un campo de jugadores determinado de acuerdo con el orden del WAGR vigente 30 días antes de la fecha inicial del evento. Es importante destacar que, debido a su exclusividad, este torneo no será válido para el Ranking Argentino de Aficionados.

Por otro lado, el evento cuenta con la Categoría Scratch en los Abiertos Regionales, que sí otorgará puntos para el ranking nacional, con un bono adicional del +50%. Aunque los torneos no puntuarán para el WAGR debido a nuevas regulaciones de dicho organismo, los competidores disfrutan de una gran visibilidad y oportunidades de medirse con los mejores.