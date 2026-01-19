Cultura y espectáculosLocales

Calle Cultural 2026: el payaso Chocolate en la plaza Fontanive de Chacra 4

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Este jueves 22 de enero, Chacra 4 se llenará de humor, juego y fantasía con el espectáculo “Payaso Chocolate”, en el marco del Programa Calle Cultural 2026.

El espectáculo propone una experiencia artística integral destinada al público infantil, sin dejar de atraer y divertir a personas adultas.

A través del teatro, el clown, el circo, canciones originales y títeres de retablo, Chocolate y Gotitas de Amor conducen al público por un espacio de imaginación y participación activa.

Una propuesta pensada para el espacio público y el encuentro en comunidad.

Jueves 22 de enero / Barrio Chacra 4 / Hora 20 / Espectáculo a la gorra.

