Calvario del finde en Calvario Race: podios sanmartinenses

El fin de semana, en Moquehue —ese rincón patagónico que cada noviembre se convierte en altar del trail— se corrió la décima edición de Calvario Race. Cerca de 1.500 corredores de todo el país y del exterior se lanzaron a desafiar senderos, pehuenes, arroyos y la montaña en su estado más crudo.

En la distancia 25 km, Vanesa Dinamarca se quedó con el 1° puesto en la general femenina.

En la misma 25 km, otra patagónica, Melina Attis Beltrán, logró el 2° puesto en la categoría 50-59 años.

Martina Ferrarino, participando en la 25 km, se alzó con el 1° puesto en la categoría 30-39 años.

En la distancia 15 km María Mercedes Frugoni en la categoría 60-69 años quedó con el 2° puesto.

La edición 2025 contó con 1.500 corredores, mezclando lo competitivo con lo comunitario. Hubo feria local, música, identidad regional, turismo: una celebración de lo patagónico.

Además se anunció que la edición 2026 —bautizada “Dos Naciones”— incorporará un circuito binacional Argentina-Chile, cruzando cordillera, lagos y bosques. Un salto de dimensión para quienes aman las montañas.