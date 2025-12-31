Cambios en calendario de vacunas 2026: adelantan segunda dosis de Triple Viral

Es para reducir la cantidad de niños y niñas que son susceptibles de contraer sarampión, rubéola y paperas.



El ministerio de Salud de la Nación anunció un cambio en el Calendario Nacional de Vacunación que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026: la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se adelantará de los 5 años a los 15-18 meses de edad, con el objetivo de reducir el período en que niños y niñas son susceptibles de contraer sarampión, rubéola y paperas.

A quiénes afecta el cambio

Nacidos desde el 1° de julio de 2024: Deben seguir el nuevo esquema completo. Recibirán su segunda dosis entre los 15 y los 18 meses de edad y no necesitarán la dosis de los 5 años.

Nacidos hasta el 30 de junio de 2024: Continuarán con el esquema anterior y deberán completar su vacunación a los 4-5 años de edad (personas nacidas entre 2021 y el 30 de junio de 2024).

Contexto: pérdida del estatus de eliminación del sarampión

Esta decisión surge tras la pérdida del estatus de “eliminación del sarampión” en la Región de las Américas, declarada en noviembre de 2025, debido a brotes activos registrados en países de la región. Si bien la Argentina es un país libre de transmisión endémica, el adelantamiento de la dosis busca acortar la ventana de susceptibilidad en la primera infancia, período crítico para la transmisión de estas enfermedades.

Campaña de vacunación contra el VSR

Además del cambio en la Triple Viral, el Ministerio confirmó el inicio de la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para el ciclo 2026, que comenzará el 12 de enero.

La población objetivo son las personas gestantes entre las semanas 32.0 y 36.6 de embarazo. Como beneficio, la vacunación materna transfiere anticuerpos protectores al feto, reduciendo el riesgo de bronquiolitis y complicaciones respiratorias graves durante los primeros 6 meses de vida del bebé.