NacionalesRegionalesSalud

Cambios en calendario de vacunas 2026: adelantan segunda dosis de Triple Viral

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Es para reducir la cantidad de niños y niñas que son susceptibles de contraer sarampión, rubéola y paperas.

El ministerio de Salud de la Nación anunció un cambio en el Calendario Nacional de Vacunación que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026: la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se adelantará de los 5 años a los 15-18 meses de edad, con el objetivo de reducir el período en que niños y niñas son susceptibles de contraer sarampión, rubéola y paperas.

A quiénes afecta el cambio

Nacidos desde el 1° de julio de 2024: Deben seguir el nuevo esquema completo. Recibirán su segunda dosis entre los 15 y los 18 meses de edad y no necesitarán la dosis de los 5 años.

Nacidos hasta el 30 de junio de 2024: Continuarán con el esquema anterior y deberán completar su vacunación a los 4-5 años de edad (personas nacidas entre 2021 y el 30 de junio de 2024).

Contexto: pérdida del estatus de eliminación del sarampión

Esta decisión surge tras la pérdida del estatus de “eliminación del sarampión” en la Región de las Américas, declarada en noviembre de 2025, debido a brotes activos registrados en países de la región. Si bien la Argentina es un país libre de transmisión endémica, el adelantamiento de la dosis busca acortar la ventana de susceptibilidad en la primera infancia, período crítico para la transmisión de estas enfermedades.

Campaña de vacunación contra el VSR

Además del cambio en la Triple Viral, el Ministerio confirmó el inicio de la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para el ciclo 2026, que comenzará el 12 de enero.

La población objetivo son las personas gestantes entre las semanas 32.0 y 36.6 de embarazo. Como beneficio, la vacunación materna transfiere anticuerpos protectores al feto, reduciendo el riesgo de bronquiolitis y complicaciones respiratorias graves durante los primeros 6 meses de vida del bebé.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
La Cámara de Comercio rechaza la extensión horaria y aumento de tarifas del estacionamiento medido
Artículo siguiente
Por las auditorias médicas, hubo un gran descenso en el ausentismo docente

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Por las auditorias médicas, hubo un gran descenso en el ausentismo docente

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las variantes en el sistema se reflejaron con mayor...

La provincia del Neuquén logró ante Nación la declaración de emergencia por sequía

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las leyes nacionales N° 24.959 de zonas de desastre...

Se promulgó el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Neuquén es la primera provincia en adoptar este modelo...

Organismos provinciales dispondrán de guardias para las fiestas de fin de año

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
En Año Nuevo, del mismo modo que en Navidad,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640