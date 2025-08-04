¡Capacitación en Primeros Socorros en Lugares Remotos!

El Municipio, a través del Departamento de Juventud, invita a un taller clave para aprender a salvar vidas en minutos.

¿Por qué es importante?

Cuando no hay señal, ni ambulancia cerca, solo lo que vos sabés hace la diferencia. Aprendé a tomar el control y a convertir el miedo en acción, siendo esa persona que, en el momento crítico, sabe qué hacer y lo hace.

¿Qué vas a aprender?

Actuación rápida y efectiva ante desmayos, paros cardíacos, heridas, lesiones, problemas respiratorios, búsqueda y rescate, técnicas de supervivencia y mucho más.

Dictado por el Enf. Ezequiel Vega:

Un experto con amplia trayectoria como porteador en Aconcagua, guía de trekking, instructor de RCP y Primeros Auxilios, ex Guardavida de Cruz Roja Española, paramédico e instructor W.F.R., entre otras certificaciones.

Modalidad: Mixta (virtual y presencial).

Este curso de Wilderness First Responder (WFR) te prepara para manejar emergencias médicas en entornos remotos. Si realizás actividades al aire libre de forma regular o profesional, ¡esta capacitación es altamente recomendable!

Consultas e información: juventud@smandes.gob.ar