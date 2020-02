Carlos Saloniti en el inicio de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberantes.

También se refirió a las obras simples del comienzo de gestión, como las dársenas de colectivo, y continuó: “Arrancamos con la pintura que teníamos (para las sendas peatonales), si esperábamos el pedido de suministro, no arrancábamos más. Después logramos comprar la termoplástica, con más durabilidad, pero no podíamos tardar para empezar. Teníamos que arrancar inmediatamente”.

El Jefe Comunal agradeció a los trabajadores municipales por el trabajo constante y la predisposición, y destacó: “El mayor desafío que teníamos era cambiar esta ciudad con trabajadores municipales y lo estamos logrando”.

“El vínculo es fundamental”, añadió: “Estoy convencido que un Intendente tiene que unir, no solo a los trabajadores, sino a la comunidad en general”.

También hizo especial énfasis en las tareas preventivas de poda para preparar a la localidad para la temporada invernal, así como del posterior e inmediato chipeo, reduciendo notablemente los costos de traslado.

El Intendente también manifestó su alegría por los buenos indicadores turísticos del fin de semana de Carnaval, dijo que el enfoque en esta área debe ser “regional” y pidió a los Ediles su colaboración para trabajar en conjunto para lograr regularizar los alojamientos informales, así como el ordenamiento de la Costanera con respecto a los food trucks.

Sin dejar pasar la oportunidad, se refirió al proyecto del Pañuelo de la Memoria y expresó: “No puedo no decir lo que siento. Sé que hay miradas de un lado y del otro, pero a mí, personalmente, me encantaría que esta obra esté en la Plaza San Martín. Me parece un hecho con una significación enorme, pero esto no significa que sea una imposición ni un condicionamiento para nadie”. En este mismo sentido agregó: “Anhelo que el Cuerpo Legislativo decida y se toma la decisión que se tenga que tomar, pero que no se dilate más, y que esto de ninguna manera nos divida”.

ILUMINACIÓN LED PARA LA AVENIDA SAN MARTÍN Y LA COSTANERA

El Intendente aseguró que se continuará con la iluminación de la Avenida San Martín en sus calles perpendiculares: “Tenemos que tener un plan maestro que nos indique cómo hacerlo. Era imprescindible que el centro tenga una avenida iluminada”.

Además, precisó que “tenemos que lograr financiamiento e iluminar la Costanera”, destacando que “ya está el proyecto ejecutivo terminado”.

En esta misma línea recordó que también se concretará a la brevedad la iluminación del barrio Cantera, en conjunto con el IPVU y la Universidad de Tokio.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN

Saloniti destacó que aunque queda mucho trabajo por hacer, “hemos mejorado notablemente la recolección” y afirmó: “Tenemos un gran compromiso de trabajar con los canastos, con el SIRVe, con educación ambiental”. A su vez, anticipó: “Vamos a trabajar en canastos negros y verdes, orgánicos e inorgánicos, fomentando la separación en origen, que es el camino a seguir”.

PAVIMENTO URBANO

El Jefe Comunal también destacó que se prevé pavimentar las siguientes calles:

Barrio Los Radales: 184 metros de calle Las Gaviotas

Barrio La Cascada: Calle Lola Mora, 700 metros desde el callejón de Bello hasta Molina Campos. Además, se realizarán trabajos de ensanche de calle Rioja.

PROYECTOS PRESENTADOS

En cuanto a las prioridades de los proyectos presentados, expresó: “Quiero solucionar el tema del transporte público y si la vía es transitoriamente el estacionamiento medido, de alguna manera tenemos que ver cómo hacerlo hasta llegar el nuevo pliego una vez que finalice este contrato de concesión. Yo acompaño esta propuesta, considero que además de ser una necesidad en San Martín, también parte de lo que se recaude tiene que ir al transporte público, hasta tanto podamos ordenar situación con la empresa”.

Además se refirió a la Celda 5 y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU): “En 45 días tiene que estar terminada la remediación y después nos pondremos a hacer lo que sea para la clausura. Es un tema que se vino dilatando y en el que no importa tener razón, importa que los vecinos tengan la celda como corresponde. No soy persona de dictar decretos porque se me ocurre, pero en este caso lo hice porque entiendo que la demora iba a jugar un papel central”.

Sobre el Parque Lineal Pocahullo aseguró que “lo vamos a terminar”, y detalló que junto al Gobernador Omar Gutiérrez se trabajará en un plan para dividir al proyecto y concretarlo en etapas.

Al referirse a los proyectos viales, destacó: “Vamos a hacer la rotonda de Bello”, y agregó que se elaborarán los respectivos proyectos para financiar tanto la mencionada como la de El Oasis.

Por otro lado se refirió a los proyectos de la Secretaría de Hacienda, que buscarán por un lado generar un plan de regularización de deudas en un pago, con quita de intereses al cien por cien para los años 2018 y 2019, a implementarse en abril; y además un reconocimiento a contribuyentes en tres categorías: los que abonaron en tiempo y forma durante los últimos cinco años; los que abonan de manera semestral y anual; y los que se adhirieron al debido automático.

También Saloniti solicitó a los Concejales analizar el contrato de concesión con la Cooperativa de Agua Potable, considerando que el mismo fue trabajado de manera conjunta entre sus autoridades y el Ejecutivo, y que “necesitan de nuestra ayuda” para poder continuar prestando el servicio con la eficiencia operativa que se require.

“Estoy convencido que la política debe cambiar, todos los días comienza una nueva vida, cada día que nos levantamos enfrentamos nuevos cambios. Cómo no creer que la forma de hacer política está ajena a ello”, siguió el Intendente: “La gente necesita que trabajemos por, con y para ellos. Dejemos que las instancias electorales determinen oportunamente su voluntad, pero en el mientras tanto trabajemos codo a codo para demostrar y demostrarle a la sociedad que entendimos el mensaje. Todos – en mayor y menor medida – somos responsables, y en virtud de ello, debemos trabajar. No hay lugar, ni espacio para la pelea que fracciona, que divide, que separa. A mi me van a encontrar trabajando para una ciudad unida. La gente nos necesita juntos, unidos, no perdamos el tiempo”.

Y concluyó: “Tenemos una excelente oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Seré el primero en levantarme y el último en acostarse. Seré el primero en reconocer un error como lo hice con el reductor de velocidad. Mis funcionarios tienen el deber y la obligación de escuchar cara a cara, de transitar cada metro, cada rincón, cada barrio de San Martín de los Andes. La prioridad es escuchar, no enojarse. Ayúdenme a que así sea. Los convoco para que este no sea el gobierno de un Intendente, les propongo que sea un gobierno donde el ejecutivo y los 11 concejales trabajamos para todos los vecinos de nuestro querido San Martin de los Andes”.