CarreradeBicicletas: Terminaron a las piñas

Siguiendo con su relato, agregó: “Mi vieja y mi hija iban al lado en la camioneta y vieron todo, eso es lo que más me duele”. Roly culminó con hematomas y otras secuelas tras la batalla.

Para cerrar la nota dijo “Esto no le hace bien a ninguno, siempre trato de dar el ejemplo de entrenar y esforzarte para ser mejor que uno mismo, agradeciendo a Dios en cada carrera y mensaje de las redes. Lamentablemente son cosas que pueden pasar en una carrera, pero no esperaba que me pase a mi ni quiero que vuelva a pasar, porque no soy así”.