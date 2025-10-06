Carta abierta: la solidaridad local impulsa un proyecto clave de salud

El Hospital Dr. Ramón Carrillo expresó un profundo agradecimiento a la comunidad por el éxito de la 5ª edición de “UNA – Ciclo de Conciertos”, realizada el sábado 4 de octubre en Loi Suites Chapelco Golf. La recaudación del evento se destinará a la construcción del nuevo espacio para el Sector de Cuidados Paliativos y Oncología.
El proyecto permitirá brindar atención integral y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas o terminales sin necesidad de derivarlos fuera de la ciudad. Incluirá una sala de fin de vida, un espacio de estar con cocina para familiares y tres nuevos sillones de quimioterapia.
La organización destacó la labor conjunta de múltiples actores:
- Organizadores de “UNA”: por sostener la iniciativa durante cinco ediciones.
- Artistas invitados: la mezzosoprano local Laura Weihmüller Mujica, el pianista Eduardo Páez y el Cuarteto de Cuerdas “Confluencias” de Cipolletti.
- Cooperadora del hospital: por garantizar transparencia y gestión.
- EPET N° 12: por su apoyo logístico y comunicacional, ejemplo de compromiso juvenil.
- Público y medios: por su participación y difusión.
Desde el hospital remarcaron que cada aporte acerca la concreción de un espacio pensado como “refugio de cuidado, respeto y amor” para pacientes y familias.