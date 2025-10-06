Carta abierta: la solidaridad local impulsa un proyecto clave de salud

El Hospital Dr. Ramón Carrillo expresó un profundo agradecimiento a la comunidad por el éxito de la 5ª edición de “UNA – Ciclo de Conciertos”, realizada el sábado 4 de octubre en Loi Suites Chapelco Golf. La recaudación del evento se destinará a la construcción del nuevo espacio para el Sector de Cuidados Paliativos y Oncología.

El proyecto permitirá brindar atención integral y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas o terminales sin necesidad de derivarlos fuera de la ciudad. Incluirá una sala de fin de vida, un espacio de estar con cocina para familiares y tres nuevos sillones de quimioterapia.

La organización destacó la labor conjunta de múltiples actores:

Organizadores de “UNA” : por sostener la iniciativa durante cinco ediciones.

: por sostener la iniciativa durante cinco ediciones. Artistas invitados : la mezzosoprano local Laura Weihmüller Mujica, el pianista Eduardo Páez y el Cuarteto de Cuerdas “Confluencias” de Cipolletti.

: la mezzosoprano local Laura Weihmüller Mujica, el pianista Eduardo Páez y el Cuarteto de Cuerdas “Confluencias” de Cipolletti. Cooperadora del hospital : por garantizar transparencia y gestión.

: por garantizar transparencia y gestión. EPET N° 12 : por su apoyo logístico y comunicacional, ejemplo de compromiso juvenil.

: por su apoyo logístico y comunicacional, ejemplo de compromiso juvenil. Público y medios: por su participación y difusión.

Desde el hospital remarcaron que cada aporte acerca la concreción de un espacio pensado como “refugio de cuidado, respeto y amor” para pacientes y familias.