Cartelera de Cine del Centro Cultural Cotesma

El Centro Cultural Cotesma presentó su nueva programación de películas para todos los gustos. La cartelera incluye opciones familiares, animación japonesa y propuestas nacionales del Espacio INCAA.

Mascotas al rescate

Jueves a miércoles · 16:15 hs

En castellano. Animación de 99 minutos, apta para todo público (ATP).

Jueves a miércoles · 16:15 hs En castellano. Animación de 99 minutos, apta para todo público (ATP). La casa de muñecas de Gabby

Jueves a miércoles · 18:10 hs

En castellano. Animación de 85 minutos, ATP.

Jueves a miércoles · 18:10 hs En castellano. Animación de 85 minutos, ATP. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito

Jueves a sábado · 21:45 hs en castellano

Domingo a miércoles · 21:45 hs subtitulada

Animación japonesa de 155 minutos. Clasificación SAM-13.

Jueves a sábado · 21:45 hs en castellano Domingo a miércoles · 21:45 hs subtitulada Animación japonesa de 155 minutos. Clasificación SAM-13. La mujer de la fila

Jueves a domingo · 19:50 hs

Thriller argentino en castellano. 101 minutos. SAM-13.

Jueves a domingo · 19:50 hs Thriller argentino en castellano. 101 minutos. SAM-13. Siempre vuelven

Martes y miércoles · 19:50 hs

Drama argentino en castellano. 91 minutos. SAM-16.

El lunes la sala permanecerá cerrada. Las proyecciones se realizan en la sala del Centro Cultural Cotesma, San Martín de los Andes.