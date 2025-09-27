Cartelera de Cine del Centro Cultural Cotesma

El Centro Cultural Cotesma presentó su nueva programación de películas para todos los gustos. La cartelera incluye opciones familiares, animación japonesa y propuestas nacionales del Espacio INCAA.
- Mascotas al rescate
Jueves a miércoles · 16:15 hs
En castellano. Animación de 99 minutos, apta para todo público (ATP).
- La casa de muñecas de Gabby
Jueves a miércoles · 18:10 hs
En castellano. Animación de 85 minutos, ATP.
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
Jueves a sábado · 21:45 hs en castellano
Domingo a miércoles · 21:45 hs subtitulada
Animación japonesa de 155 minutos. Clasificación SAM-13.
- La mujer de la fila
Jueves a domingo · 19:50 hs
Thriller argentino en castellano. 101 minutos. SAM-13.
- Siempre vuelven
Martes y miércoles · 19:50 hs
Drama argentino en castellano. 91 minutos. SAM-16.
El lunes la sala permanecerá cerrada. Las proyecciones se realizan en la sala del Centro Cultural Cotesma, San Martín de los Andes.